Evalúan a 11 candidatos para reemplazar a seis miembros del Tribunal Constitucional

La comisión parlamentaria encargada de proponer a los aspirantes al Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer iniciar el proceso calificador en torno a once profesionales, de los cuales se espera seleccionar a seis en un plazo aproximado de dos semanas.

El acuerdo fue adoptado en medio de cuestionamientos de las bancadas Liberal, Unidos por la República, Nuevo Perú, Frente Amplio y Peruanos Por el Kambio, cuyos portavoces anunciaron que no presentarán candidatos y evalúan cortar su participación en la comisión.

La lista inicial de catorce candidatos se redujo a once por acuerdo de la comisión que preside el titular del Congreso, Pedro Olaechea. Fueron retiradas las candidaturas de Ricardo Beaumont Callirgo (propuesta de Fuerza Popular), Wilda Cárdenas Falcón (propuesto por el APRA) y Hugo Sivina, quien desistió de postular.

Había sido propuesto por Acción Popular. Beaumont Callirgo fue miembro del TC, pero resultó vacado por el pleno de esta entidad. Olaechea explicó escuetamente el caso de la candidata Wilda Cárdenas Falcón señalando “incompatibilidad por ser juez en plena actuación”.

En efecto, Cárdenas es actual jueza superior de familia en la Corte Superior de La Libertad.En consecuencia, esta es la relación de los once aspirantes: la exjueza Carmela de Orbegoso Russell, propuesta por Luis Galarreta (FP); el exvocal Manuel Sánchez Palacios y Gonzalo Ortiz de Zevallos, presentados por Víctor Andrés García Belaunde (AP).Clayton Galván (Cambio 21) presentó a Ernesto Alvarez Miranda, expresidente del TC, y Milagros Campos Ramos, exintegrante de la Comisión de Reforma Política. Marisol Espinoza (APP) propuso al jurista y profesor universitario Carlos Hakansson Nieto y a Edgardo Carpio Arcos.

El APRA, a través de Javier Velásquez, presentó las candidaturas de Wilbert Medina Bárcena (exabogado de Alan García) y Francisco Morales Saravia. Completan la lista el exjuez supremo Roberto Acevedo Mena y la exprocuradora supranacional Delia Muñoz Muñoz, propuestos por Pedro Olaechea (ver infografía).

Por su parte, el titular del Legislativo aseguró que la comisión que preside está cumpliendo con todos “los procedimientos y plazos que la ley manda” y cuestionó el pedido de cinco bancadas.“Los plazos están en la ley y vamos a seguirlos rigurosamente, ya que es bastante importante para la nación. No encontramos qué nervios pueden haber porque eso implicaría que alguien no está dispuesto a cumplir el acuerdo de ley, lo cual es una barbaridad”, dijo en una conferencia de prensa.“La gente que está en el Tribunal Constitucional es gente proba que tiene que fallar de acuerdo a ley y quienes los van a remplazar también es gente que tiene la misma característica”, señaló.Remarcó luego que el proceso de designación de magistrados del TC está retrasado.“Hoy estamos atrasados por un tiempo importante y no podemos caer en que, eventualmente, las sentencias del TC puedan ser cuestionadas por alguna forma”, remarcó.

Elección complicada

La elección de nuevos integrantes del TC no será fácil, comento Víctor Andrés García Belaunde. “Depende de la votación, se requieren 87 votos. Es muy complicado”, dijo. El legislador descartó que se esté tratando de configurar un Tribunal Constitucional a “imagen y semejanza” de la mayoría congresal, recordando que para la elección de Olaechea solo se lograron 72 votos.

“Con esos votos no alcanza. Se necesitan once más. No es fácil en un Congreso tan dividido. Tiene que haber algún tipo de acuerdo, de consenso”, reflexionó. En conferencia de prensa, los voceros de las cinco bancadas rebeldes expresaron sus motivos: “Eso de querer pretender resolver todo en dos o tres días, y querer nombrarlos entre gallos y medianoche, a espaldas de la opinión pública, en menos de una semana, nos parece inapropiado”.

Proceso

Existe un amplio fraccionamiento entre las bancadas, opinó José Elice, exoficial Mayor del Congreso, por lo que es poco probable lograr acuerdos en el corto plazo para nombrar a los miembros del TC.Explicó que, tras el cierre de la recepción de candidatos, la comisión analizará sus hojas de vida y realizará una serie de entrevistas personales.

Luego, al contar con las propuestas finales, el titular del Congreso deberá convocar a un pleno en el que se someta a votación las propuestas en un plazo no menor de siete días útiles. La aprobación de cada candidatura requiere de 87 votos. Sin embargo, en caso no se logren ocupar las seis plazas vacantes en el TC, la comisión -en un plazo máximo de 10 días- deberá formular nuevas propuestas.