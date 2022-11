El Consejo Permanente de la OEA adoptó la decisión de activar la Carta Democrática interamericana con base en información parcial e incompleta -sesgada- enviada por el Gobierno, apunta Eduardo Ferrero Costa, ex canciller de la República y ex representante permanente del Perú ante la OEA.

¿Se sustenta en información real el pedido del Gobierno a la OEA para que active la Carta Interamericana?

La misión que viene a Lima es consecuencia de una decisión del Consejo Permanente de la OEA adoptada el 20 de octubre a pedido del presidente Castillo, para que analice la situación del Perú teniendo en cuenta la crisis política en nuestro país, para preservar - dice el Gobierno – la democracia. Sin embargo, el pedido que hizo el Gobierno de Castillo ante la OEA fue un pedido con información sesgada. No presentó información completa sobre lo que vive el Perú. La misión que viene ahora es consecuencia de esa decisión.

¿Qué espera usted de esta misión, desde su experiencia como canciller?

Esperemos que los miembros de la misión de alto nivel, formada por cinco cancilleres y dos vicecancilleres, tenga una visión equilibrada y objetiva.

¿A refiere con exactitud?

Que se entreviste con todos los sectores principales del escenario político nacional (…) Con la Fiscalía de la Nación, el Procurador de la República, el Defensor del Pueblo, el Congreso y, por supuesto, la sociedad civil que es muy importante; entre ellos, los periodistas, los medios de opinión pública; los gremios de empresarios y de trabajadores. La idea es que tome una decisión cabal, completa de la realidad del país .

¿Cómo es el procedimiento una vez esta misión concluye las entrevistas con los actores nacionales?

Lo que tiene que hacer esta misión de alto nivel es presentar su informe ante el Consejo Permanente de la OEA. Lo que será todavía en algunas semanas. Que tenga una visión completa, que es a lo que se refiera el Art. 18 de la Carta Democrática Interamericana. El Consejo Permanente está conformado por los embajadores de los diversos países miembros de la OEA, que son representantes permanente ante la OEA.

¿Dos días serían suficientes para tener una visión completa de nuestra crisis?

La misión de la OEA viene con muy poco tiempo, dos días. Es fundamental conocer con quiénes se va a entrevistar.

¿El informe de la misión tiene carácter jurídico para el Perú?

Es importante destacar que el informe que haga la misión no es vinculante para el Gobierno peruano ni para las instituciones peruanas, ni para el Congreso de la República. De modo que, todos los temas y pedidos en debate y en trámite, como son la moción de vacancia que está siendo preparado por unos congresistas, debe seguir. No hay razón para que se interrumpan. Que no se interrumpan los procesos en trámite. Al no ser vinculante, no tiene obligaciones jurídicas para el Estado peruano. La misión de la OEA solamente tiene como función hacer un análisis de la situación e informar al Consejo Permanente y nada más, la solución está en manos de los propios peruanos. (…) Lo que informa la misión, que tendrá una importancia política y no jurídica, no puede incluir interpretaciones de las normas jurídicas peruanas. Eso corresponde a las autoridades de tribunales nacionales.

