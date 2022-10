La exabogada de Bruno Pacheco, Giuliana Quiñones, aseguró que antes de entregarse a la justicia, el exsecretario de Pedro Castillo estuvo escondido en Villa María del Triunfo por Silvia Barrera, exalcaldesa de este distrito.

En declaraciones a Exitosa y luego de meses de haber dejado la defensa legal de Pacheco Castillo para ser reemplazada por César Nakazaki (también abogado de Karelim López), Quiñones detalló que gestionaba la defensa de su excliente a través de Barrera.

“Ella es quien lo encubrió todo este tiempo [...] El señor ha estado en Villa María del Triunfo y que salgan las cámaras allí. A él no lo llevó el señor Beder Camacho [Entonces estuvo escondido en casa de Silvia Barrera] Claro que es verdad. Lastimosamente, como uno dice, hay que probar, tendría que buscar las cámaras de Villa María del Triunfo si es que hay la entrada y salida del señor de ahí. El señor estaba ahí”, aseguró.

Exabogada de Bruno Pacheco dice que Silvia Barrera lo escondió en VMT. (Exitosa)

Quiñones aseguró que conoció de un pago de unos 125 mil dólares que Pacheco y Barrera hicieron un día antes de que el exsecretario presidencial se entregara a la justicia para, presuntamente, un juez o un funcionario del cual no pudo precisar la identidad.

“Habría que preguntarles a Silvia Barrera y a Bruno Pacheco de dónde sacaron ese dinero porque no ha sido del Gobierno [...] Barrera me dice un día antes ‘estamos perdidos, me van a detener’. Nos reunimos un día antes que el señor se entregue y ya había pagado los 125 dólares [...] Ahora dice que es para un tema de corrupción”, cuestionó.

Giuliana Quiñones acusó a Bruno Pacheco y a Karelim López, ambos representados por César Nakazaki, de coordinar sus versiones para dar testimonios como colaboradores eficaces y así librarse de delitos cometidos.

“La señora Silvia Barrera tiene un audio, lo habrán desaparecido, no sé, que me hicieron escuchar donde Karelim López decía que todo esto es un montaje tan solo para cerrar y desmontar el Gobierno. Lo escuché yo. (Bruno Pacheco) dice que el Gobierno le dio los 130 mil dólares. Eso no es verdad”, indicó.

“Lo único que tengo conocimiento es que en algún momento Karelim López lo cita a Bruno Pacheco a su casa, en donde ella le entrega un maletín conteniendo 100 mil dólares. Él, cuando de pronto se da cuenta, voltea y la cámara lo estaba mirando y Karelim López le dijo ‘no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada’. Pero el siempre vivió asustado que Karelim López, le pudiera hacer algún daño”, aseveró la exabogada del investigado.