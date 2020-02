Luego de ser sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por el delito de organización ilícita para delinquir, el exjefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Álvaro Delgado Scheelje, se entregó a la justicia esta tarde.

El exfuncionario público acudió al edificio Carlos Zavala del Poder Judicial para iniciar con el cumplimiento de su condena, aunque, según Perú 21, Delgado estaría buscando que con su decisión la Sala Superior revoque su pena.

Desde un inicio, el exjefe de la Sunarp consideró la sentencia como “arbitraria e injusta”. Fue el pasado 5 de febrero cuando el Poder Judicial declaró culpable a Delgado por haber aprovechado su puesto en el ente estatal para la inscripción de 49 inmuebles en favor de la mafia del hoy presidiario Rodolfo Orellana.

“Yo no asumo ninguna responsabilidad sobre lo que se me imputa”, reafirmó Delgado antes de entregarse a la justicia. Sin embargo, no negó conversaciones con personas ligadas a la red Orellana, pero aseguró que se trataron de “temas x”.