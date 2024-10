La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, criticó hoy respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El planteamiento incluye que la presidencia del Consejo recaería en el presidente de la República.

“Creo que hay que separar la propuesta de la presidenta actual (Dina Boluarte), que no debe, no puede, no está en capacidad para liderar nada. Una cosa es lo que diga la ley y otra lo que ella está en capacidad material de hacer. Ella no está en la capacidad de liderar nada y lamentablemente el Gobierno está sin rumbo en parte, por eso”, expresó.

La también excongresista de la República añadió: “Fuera de ella sea la presidenta, en realidad de que este consejo sea liderado por la presidencia de la República, independientemente de quien sea, cuando se trata de otro poder del Estado, que está liderado por el Poder Judicial, es un error”.

El Consejo se creó en 2019 para impulsar reformas judiciales, pero su impacto ha sido escaso en términos de políticas públicas y decisiones concretas. Sin embargo, para la exministra la propuesta del Ejecutivo tiene otros fines.

“Creo que está tratando de dar una respuesta política a un hecho, que es la falta de confianza en el Ejecutivo, las marchas reflejan una demanda de acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana (...) Esperemos que esta suerte de luces que sueltan, como el aumento de penas, buscan calmar. Pero en realidad exacerberan.Ella ha hecho modificaciones que lo que busca es arreglar, la falta de eficiencia del consejo como esta”, expresó,

Además, sostuvo: “Lo que no se da cuenta es que la falta de eficiencia es de ella. Una Conasec que ella dirige. Con la poca capacidad que tiene la presidenta de comunicarse a los ciudadanos”





