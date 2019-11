Expresidente del Tribunal Constitucional desmiente a magistrado Carlos Ramos

Síguenos en Facebook

Luego que el magistrado Carlos Ramos afirmara esta tarde que Óscar Urviola fue elegido hasta en dos ocasiones presidente del Tribunal Constitucional con el mandato vencido, este último rechazó, y desmintió, las declaraciones vertidas por el tribuno.

En diálogo con Correo, Urviola aseguró que en el TC lo eligieron como presidente por dos años para el periodo 2013 y 2014 con periodo vigente.

Según dijo, en el 2014 lo reeligieron por un tercer año (que es lo máximo que permite la ley) y que su periodo vencía en el 2015.

"Él ha dicho que yo he sido elegido varias veces con periodo vencido. Yo rechazo completamente esa declaración porque no se ajusta a la verdad. Es totalmente falso y le voy a referir por qué. Yo he sido reelegido por este colegiado, no elegido porque a mí me eligieron presidente por dos años en el anterior colegiado para el periodo 2013 y 2014 con periodo vigente por supuesto", sostuvo

"Y en el 2014 en diciembre este colegiado, o sea el nuevo, los seis nuevos magistrados, me reeligieron por un tercer año que es el máximo que permite la ley todavía cuando tenía periodo vigente porque en diciembre del 2014 yo todavía estaba con periodo vigente. Mi mandato recién vencía en julio del 2015" , agregó.

"En diciembre del 2014 fui elegido por un año. De tal manera que cuando cumplo mi mandato en julio de 2015 yo continué hasta diciembre, claro obviamente con periodo vencido, como lo que está haciendo el señor Blume, su periodo ha vencido en julio y él tiene que estar hasta diciembre, es maso menos lo que ha pasado. No es que me hayan elegido a mí con periodo vencido", añadió.