Fabiola Muñoz insiste en diálogo para resolver conflicto por proyecto Tía María

La ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, insistió que el diálogo es la forma indispensable para llegar a un acuerdo con los dirigentes del Valle del Tambo por el proyecto minero Tía María en Arequipa, al comentar la huelga indefinida que se inició este lunes.

En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo ha sostenido reuniones con las autoridades de Arequipa antes de entregar la licencia de construcción a Southern Copper.

"El diálogo es la mejor opción para llegar a estos acuerdos y de hecho que hemos tratado de hacerlo. Yo estuve sentada en varias reuniones y los alcaldes nos decían que no existe condiciones sociales para poder entregar la licencia. Como gobierno decíamos tenemos que entregar la licencia, más bien hablemos de cuáles son sus preocupaciones para poder avanzar", manifestó la funcionaria en diálogo con Canal N.

Luego, Fabiola Muñoz lamentó que la población decidiera suspender las conversaciones con el Ejecutivo porque probablemente no le gustaron algunos aspectos y determinara iniciar una huelga indefinida. Consideró que lo oportuno hubiera sido continuar con el diálogo en miras a resolver las discrepancias.

"La gente, a veces mantiene el diálogo cuando le gusta lo que escucha, pero si no le gusta lo que escucha se toma una medida radical y corta el diálogo. A veces se va a escuchar cosas que no gustan, pero eso no significa que se deba romper el diálogo", añadió.