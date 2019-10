Fabiola Muñoz: “Meléndez no quiere perjudicar al gobierno”

Síguenos en Facebook

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, destacó que la renuncia de Jorge Meléndez al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el último domingo, se da para no “perjudicar al gobierno” del presidente Martín Vizcarra, tras cuestionamientos en su contra.

“Todos los funcionarios públicos tenemos que contribuir con todas las investigaciones que se hagan, lo que ha dicho Jorge en la entrevista que hemos visto ayer y todos han visto ayer, es que él no ha participado en ninguna de estas acciones y que se somete a todas las investigaciones necesarias y creo que esa es la actitud correcta. Él está dando un paso al costado porque lo que no quiere hacer es perjudicar al gobierno”, aseguró.

El último domingo, Jorge Meléndez anunció su renuncia al cargo tras una serie de cuestionamientos en su contra, luego de que la excongresista Janet Sánchez lo acusara de haberle recomendado, en su momento, la contratación de la madre de su hijo, Erika Fernández, como auxiliar de la Comisión de Ética del Congreso.

Además, el portal Ojopublico.com difundió un documento fiscal de una investigación a la organización criminal ‘Los Cumaleros del Oriente’ dedicada al tráfico ilegal de madera. En unas conversaciones telefónicas interceptadas, el cabecilla del grupo menciona que Jorge Meléndez los había ayudado a dilatar unos procesos de fiscalización.

Fabiola Muñoz resaltó la actitud de Jorge Meléndez al renunciar a la cartera y someterse a las investigaciones correspondientes.

“La actitud que él ha tenido es una actitud que yo reconozco. Le agradecemos el hecho de dar un paso al costado, pero él en ningún momento ha considerado o ha reconocido que está implicado en estos actos y sí más bien se somete y colabora con todas las investigaciones necesarias”, precisó la titular del Ambiente.

Descartó que la salida de Meléndez tenga que ver con un descenso en la popularidad del presidente Martín Vizcarra en los sondeos de opinión.

“Yo no creo honestamente que la salida del ministro Meléndez tenga que ver con el descenso o no del presidente en una encuesta. Para nosotros las encuestas son importante, pero no nos manejamos en función de las encuestas”, dijo.

Muñoz finalizó destacando el trabajo que se hace desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, “más allá de quién esté dirigiendo la cartera”.