El Poder Judicial declaró “inejecutable” la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva por 24 meses impuesta al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al considerar que aún existen dos resoluciones judiciales vigentes que mantienen dicha medida cautelar dentro de la investigación por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de su partido entre 2008 y 2021.

Mediante una resolución emitida el 24 de julio, el juez Leodan Cristóbal Ayala señaló que continúan vigentes una decisión del 4 de diciembre de 2025, que rechazó un pedido para variar la prisión preventiva, y otra del 7 de enero de 2026, mediante la cual la Tercera Sala Penal de Apelaciones confirmó esa resolución.

Según el magistrado, ambas sustentan la orden de captura y hacen imposible ejecutar el fallo del TC en los términos establecidos.

Ante esta situación, el juez solicitó al Tribunal Constitucional que precise si los efectos de su sentencia también alcanzan a estas dos resoluciones posteriores, ya que la omisión de un pronunciamiento sobre ellas impide dejar sin efecto la prisión preventiva. Indicó que, una vez emitida la aclaración, se procederá a ejecutar lo que disponga la justicia constitucional.

Vladimir Cerrón permanece en condición de no habido desde el 6 de octubre de 2023 . Aunque la Corte Suprema lo absolvió en marzo de este año en el caso Aeródromo Wanka, continúa siendo investigado en el proceso por presunto financiamiento ilegal de Perú Libre, por el cual aún pesan medidas judiciales en su contra.

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Juzgado afirma que fallo del Tribunal Constitucional sobre la prisión preventiva de Vladimir Cerrón es inejecutable y pide aclaración



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