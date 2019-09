Fernando Cillóniz anuncia su candidatura a la presidencia: "Estoy indignado con la corrupción"

Síguenos en Facebook

El exogbernador regional de Ica Fernando Cillóniz confirmó que lanzará su candidatura para las elecciones presidenciales del 2021 -2020 si se aprueba el proyecto del Ejecutivo- al estar indignado con la corrupción en diferentes niveles del Estado.

"Todavía no sé en qué partido. Me lanzo porque estoy indignado como muchos peruanos con la corrupción a todo nivel y yo he vivido una experiencia extraordinaria en Ica y puedo dar fe de que si un controla la corrupción la integridad percola, la gente cambia de actitud y el servicio a la ciudadanía mejor. Yo quiero eso para mi país", expresó en diálogo con ATV.

Como se recuerda, Cillóniz denunció que el congresista de Fuerza Popular César Segura le habría llamado para pedirle que la Directora Regional de Transportes favorezca a su hija. También, que la legisladora fujimorista Betty Ananculi le habría solicitado que contrate a personas que ella elija.

Luego de su denuncia, Fernando Cillóniz renunció a Fuerza Popular, partido con el que llegó a ser gobernador regional de Ica.

"Yo pensé que iba a terminar mi gestión en diciembre del año pasado e iba a volver a mi vida privada, pero es evidente que algunos peruanos valoran lo que hicimos en Ica, no solo confrontar a la corrupción desde el Congreso, sino principalmente la corrupción a la que yo llamo la brava, la que maltrata al ciudadano. En los hospitales, con las incubadoras, tiene un origen y se llama corrupción", dijo sobre sus intenciones de ser presidente de la República.