El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió al asesinato de la regidora Elena Rojas durante un show navideño en el anexo de Sausal, distrito de Chicama. El atentado ocurrió cuando sicarios irrumpieron en la chocolatada abriendo fuego indiscriminado, dejando niños heridos en la escena de pánico.​

El titular del Parlamento afirmó que el trágico atentado evidencia el extremo nivel de violencia que atraviesa el país por la criminalidad.​

“Ese es un hecho terrible que muestra cómo la delincuencia se ha vuelto muy violenta, muy brutal, muy salvaje”, sostuvo Rospigliosi.

En esa línea, insistió en que se requieren soluciones radicales ya que no es posible enfrentar la delincuencia con medidas tradicionales. Además, criticó la gestión limitada del Gobierno de transición y señaló que el próximo Ejecutivo debe asumir con valentía la responsabilidad de aplicar acciones extraordinarias.​

“El Gobierno no está aplicando soluciones radicales porque, como sabemos, es de transición. Yo espero que el próximo Gobierno sí tenga la capacidad, la energía, la decisión y la valentía de aplicar soluciones radicales”, manifestó.

Rospigliosi recomendó redadas masivas y la creación de prisiones provisionales para detener a los criminales capturados en estos operativos. El titular del Parlamento, recordó la persecución policial en la Vía Expresa a inicios de año, donde tras intercambio de disparos se detuvo a los delincuentes.​

“Necesitamos ese tipo de soluciones radicales”, enfatizó el parlamentario.

Finalmente, destacó que el Congreso ya otorgó facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana para implementar medidas convenientes en este tipo de hechos violentos.