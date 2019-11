Fernando Tuesta: "Partidos van a inscribir a más parlamentarios"

Síguenos en Facebook

El JNE declaró procedente la reelección en el 2020 de los congresistas "disueltos". Según la normatividad constitucional y la legislación electoral, ¿ve alguna objeción?

Mire, más importante que eso es que el Jurado se haya pronunciado. Se estaban creando serios problemas de incertidumbre sobre las candidaturas, y que podrían terminar muy mal. El Jurado tenía que pronunciarse y, felizmente, lo ha hecho en el sentido que ya todos conocemos, que es permitir la inscripción de los congresistas, sosteniendo que no se trata de un nuevo periodo sino de uno complementario del anterior a partir de la disolución del Congreso. Creo además que lo hace en un momento pertinente, en la medida que recién el 18 de noviembre se cierran las inscripciones de las candidaturas. Esto quiere decir que los partidos seguramente van a inscribir a más congresistas que intentarán ir a la reelección. Y hay que tener en cuenta que los partidos tienen un cuarto del número de la lista que pueden ser designados. Y uno al ver las listas encuentra excongresistas que no tienen la menor voluntad de autocrítica de su desempeño. Varios de ellos han sido responsables de la imagen tan pobre que ha dado el Parlamento y de su propio desempeño, que ha terminado en la disolución del Congreso. Pero queda en el elector elegirlos o no.

El presidente Vizcarra, el premier Zeballos y algunos ministros manifestaron días atrás que no debía permitirse la reelección de excongresistas. ¿Es un error político?

Esa es una opinión del Presidente y del Premier, como la de cualquier otro. El Jurado ha actuado con autonomía y ha interpretado que se pueden reelegir.

¿Considera que el JNE se demoró en tomar esta decisión?

Hubiera sido bueno que lo diga al inicio del proceso, pero, bueno, lo está señalando ahora, antes de la inscripción final de los candidatos. Eso es lo importante.

¿Cómo ve el retorno de rostros conocidos, algunos de ellos con un historial muy cuestionado, a un Congreso que todos pretendemos sea renovado?

Bueno, pero para eso está el elector, pues. No elegir a aquellos que uno considera personas que no han hecho bien su labor de representación y, por el contrario, han dañado la imagen del Congreso. Por esos no hay que votar.

¿Tendremos un Congreso mejorado con respecto al anterior?

Es una ruleta rusa. No sabemos. Es muy difícil que sea peor que el que se ha disuelto, pero en el Perú todo puede pasar, incluso tener algo mejor.

Solamente algunos partidos solicitaron la asistencia técnica de la ONPE.

Lo adecuado sería que hubieran solicitado la asistencia técnica de la ONPE, pero yo creo que muchos de los partidos no lo querían hacer porque esas elecciones internas, en muchos casos, han sido eventos oscuros, sin transparencia. Con decisiones que hemos visto de público conflicto. La ONPE ahí hubiera sido vista como un intruso para los partidos.