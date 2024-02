El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se pronunció contra el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya en el que plantea declarar en emergencia al Ministerio Público y “reorganizar la institución”.

“El día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático . Con el propósito de volver a los inicios de los años noventa, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos”, arremetió contra la iniciativa presentada por el parlamentario de Renovación Popular.

Asimismo, tildó como “inconstitucional y arbitraria” la propuesta legislativa de Montoya que busca reorganizar a la Fiscalía. De aprobarse este recurso, Villena Campana asegura que se “vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes ”.

“Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias. Y no solamente a los fiscales, sino también al personal administrativo”, acotó y agregó: “Se plantea que luego de destituir a los fiscales supremos titulares, en 180 días se les debe someter a una evaluación ante la Junta de Fiscales Supremos reconformada y separarlos por considerarlos no idóneos”.

Para el titular del Ministerio Público , el proyecto de ley del parlamentario de Renovación Popular busca “evitar y frustrar” las investigaciones en curso contra altos funcionarios, incluyendo los equipos especiales encargados de casos como Lavajato, Cuellos Blancos, fallecidos en protestas y Corrupción en el poder.

“Los miembros del Ministerio Público rechazamos enfáticamente los proyectos de ley de esta naturaleza. Exigimos que se respete nuestra institución y que sean los órganos competentes legalmente los que investiguen a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos”, afirmó.

El fiscal de la Nación aseguró que su institución no se opone a las acciones que deben adoptarse con fines de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia, como la implementación de los nueve objetivos prioritarios de la política pública de reforma del sistema de justicia vigente.

“Invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie. No tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido, ni estoy siendo, coaccionado por personas ni periodista alguno”, concluyó.