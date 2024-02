La ministra de Educación, Miriam Ponce, se pronunció sobre la situación de los colegios a puertas del inicio del año escolar. En ese sentido, comentó que la infraestructura educativa del país ha sido abandonada desde hace varios años atrás. No obstante, adelantó que el inicio de clases está plantado para el 11 de marzo.

Este jueves, la titular del Ministerio de Educación (Minedu), anunció que año escolar empezaría el 11 de marzo, pero que los gobiernos regionales podrían postergar por unos días ante la ola de calor e intensas lluvias.

También aprovechó para resaltar que se cuentan con estrategias a fin de resolver la problemática de la infraestructura de los centros educativos. Y precisó que los directores que no han recibido lo que les corresponde debido a que la UGEL no ha brindado el nombre de la persona responsable.

“Tenemos de las 55,500 escuelas más o menos unas 12 mil escuelas están en proceso de mantenimiento y solo necesitan tener mantenimiento y estamos trabajando con el MEF para que la operatividad de mantenimiento sea una política pública y que se pueda financiar por obras por impuesto”, sostuvo.

“Estamos tramitando con el MEF hacer un censo serio. En Lima hemos visto un poco más de 300 educativas que requieren el cambio del cerco perimétrico”, acotó. Además, la ministra Ponce instó a las autoridades a asumir la responsabilidad, pues no se puede pretender que su sector “resuelva todo el problema”.

Asimismo, sobre los presuntos 5 mil profesores habrían firmado el planillón del Movadef, la representante del Minedu afirmó que no se ha detectado alguna de estas personas “esté denunciada”. “ Todas las personas que están el el planillón del Movadef, no hay ninguna que esté denunciada ni declarada por el Poder Judicial, por lo tanto, nosotros no podemos arbitrariamente retirar a los profesores. Lo que sí le decimos a todos los profesores del país, estén o no en el planillo, que el deber que tienen como maestros es trabajar para el desarrollo de nuestros niños ”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR