La Fiscalía de la Nación archivó la denuncia presentada contra Mercedes Aráoz por jurar como presidenta de la República encargada, tras la decisión del mandatario Martín Vizcarra de disolver el Congreso el pasado 30 de setiembre de 2019.

Mercedes Aráoz, el expresidente del Legislativo Pedro Olaechea y la exlegisladora Milagros Salazar, fueron denunciados por los presuntos delitos de conspiración, nombramiento ilegal, usurpación, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional y contra la fe pública.

Según informó El Comercio, la denuncia contra los exfuncionarios se realizó en medio de un “contexto de tensión política” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El Ministerio Público precisa que no puede estar ajeno a dicha coyuntura, por lo que al no haber realizado Mercedes Aráoz ningún acto funcional, no habría incurrido en acto delictivo.

Finalmente, se resuelve que no hay mérito para promover una investigación preliminar contra los implicados y los que resulten responsables por los delitos mencionados.