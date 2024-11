El fiscal Germán Juárez Atoche no dudó en afirmar que las pruebas y declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre la entrega de dinero a la campaña del expresidente Ollanta Humala de 2011 son claves y demuestran aportes ilícitos.

Para explicar la gravedad del caso que compromete a los Humala-Heredia hizo una curiosa analogía cuando declaró a los medios de comunicación, tras su salida de la audiencia judicial. “Acá no se trata de una falta administrativa porque no se resume en aportes que superan más allá de las UIT que establece la ley. Acá se establece que los aportes no son lícitos. Acá hablamos de dinero ilícito. Es como si Pablo Escobar hubiera metido un dinero a su campaña”, refirió.

Agregó que “hay documentos que acreditan que hay un destino de 3 millones de dólares para la campaña del 2011, que están en la planilla del sistema My Web Day de Odebrecht” y que también “está la misma declaración de Marcelo Odebrecht”.

