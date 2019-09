Fiscal José Domingo Pérez no informó de suspensión de interrogatorio a Montesinos

El anunciado interrogatorio al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en el marco del caso de los aportes a la campaña de Keiko Fujimori por parte de Odebrecht, fue reprogramado para el 7 de octubre.

Sin embargo, al parecer el fiscal del Equipo Especial José Domingo Pérez no había comunicado de manera oportuna a las partes, a pesar de tener conocimiento de que no se iba a realizar la diligencia del ex hombre fuerte del SIN en la época de Alberto Fujimori.

Correo accedió a los documentos sobre el anuncio dado por la administración de las Salas Penales Liquidadoras de la Base Naval del Callao, en los que se informa al fiscal Pérez por qué no podía realizarse la diligencia que él había solicitado para el día 24 de setiembre.

Respuestas

Hace doce días, el fiscal Pérez y la administración se cursaron varios oficios. El primero data del día 13 de setiembre, en el cual el fiscal Pérez solicita que la oficina en cuestión disponga para el día 24 de setiembre una sala de audiencias. El día 17 de setiembre, la administración toma conocimiento del tema.

Un día después, el 18, la administración le responde con un oficio diciendo que en el día elegido era imposible realizar dicha sesión, porque se desarrollarían las audiencias de los casos Pedro Huillca, 5 de abril y Mariella Barreto.

Frente a esta negativa, Pérez insiste con otras fechas de setiembre y octubre; pero la oficina de la Corte Superior de Lima le respondió el 19 de setiembre que los días más próximos eran el 1 y 7 de octubre.

Al día siguiente, 20 de setiembre, la administración le da otras alternativas. Le comunica que, además de las fechas consignadas (1 y 7 de octubre), otra disponible sería la del 27 de setiembre. Ello fue mantenido en reserva por el Ministerio Público, y recién ayer fue hecho público.