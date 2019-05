Fiscal Rocío Sánchez va a presentar nuevas pruebas contra Pedro Chávarry

Síguenos en Facebook

La fiscal titular contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, anunció que presentará nuevos elementos de la presunta participación de Pedro Chávarry en Los Cuellos Blancos del Puerto.

"Vamos a presentar el informe correspondiente para que se emita una nueva acusación constitucional contra ellos con mayores elementos, o como lo que se conoce como pruebas nuevas, para que el Congreso pueda nuevamente evaluarlo", comentó en entrevista a Diario El Comercio.

Aclaró que "lo relevante es que la información de la participación de estas personas brota de los cuadernos de la colaboración eficaz. Y estos cuadernos están avanzándose y tienen elementos de corroboración".

Asimismo, confirmó que no hay pruebas directas como lo son las organizaciones criminales o delitos clandestinos

"Lo que tenemos (y ya está claro para la hipótesis de la fiscalía) es cuál era la organización, la estructura, la finalidad y cuáles eran las funciones propias que iba a desempeñar cada uno de sus integrantes", aclaró la fiscal.

Ya la fiscal Sánchez había previsto que el rechazo de la Comisión Permanente del Congreso a la destitución y la investigación por organización criminal de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

"Era algo que ya habíamos previsto. Era una gran probabilidad que el Congreso diera la espalda a la investigación porque ellos tienen también el interés en mantener a su fiscal", enfatizó

La fiscal detalla que la organización criminal estuvo en funcionamiento desde el 2015 en adelante y que no le interesa proteger e la gente de abajo.

"Inicia en la Corte del Callao, llega a la Corte Suprema a través del ex juez supremo César Hinostroza, se desplaza por intereses hasta el Consejo Nacional de la Magistratura, llega al Ministerio Público y camina incluso con vínculos políticos. ¿Por qué todo el círculo? Porque la investigación contra altos funcionarios los realiza la instancia de fiscalía suprema. Entonces, necesitaban un fiscal afín, porque ellos no protegen a la gente de abajo, porque a ellos no les interesaban los procesos comunes; ellos apuntaban a manejar los expedientes para blindar a otras organizaciones", puntualizó.