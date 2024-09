El Ministerio Público denunció demoras para realizar el allanamiento del domicilio de Andrés Hurtado, a pesar de la orden judicial que ordenaba el descerraje de la vivienda, esto debido a la ausencia del abogado del conductor de televisión, quien está siendo investigado por tráfico de influencias y cohecho activo.

El fiscal provincial Diego Mauricio Torres acudió a la casa de ‘Chibolín’ y reveló que no pudieron ingresar porque no estaba presente la defensa del investigado. En ese sentido, afirmó que intentaron comunicarse con el letrado por teléfono, pero no obtuvieron respuesta.

Asimismo, el representante del Ministerio Público señaló que procedieron a coordinar on la defensa pública para que se pueda ejecutar la orden judicial.

“No podemos ingresar aún por el tema de la renuencia de los abogados que no contestan el teléfono. En consecuencia, se está procediendo a comunicarnos y coordinador con la defensa pública, porque caso contrario no podemos ingresar”, manifestó en un video compartido en la cuenta de X del Ministerio Público.

📢 #AHORA | Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos llegó hasta el domicilio referido por el investigado Andrés Hurtado, en el distrito de Miraflores, para ejecutar la orden judicial de allanamiento. pic.twitter.com/YQdMvppABo — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 24, 2024

Previo a dicho pronunciamiento, el fiscal supremo Alcides Chinchay envió un oficio al Director General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, con el objetivo de que se envíe a un defensor público para que participe de la diligencia de allanamiento del departamento de Hurtado.

Sobre ello, Elio Riera, abogado del presentador, aseguró que recién había sido notificado por el Ministerio Público, por ese motivo, un integrante de su estudio iba a acudir el inmueble de su patrocinado.

Al lugar llegó la abogada pública Gissela Fernández Ríos y poco después el letrado Percy Sampén, quien dijo que participaría en el allanamiento para que se realice con lo dispuesto por la ley y respetando los derechos del investigado.