Luego que Correo diera cuenta de que un grupo de políticos acudió al programa de Andrés Hurtado, Chibolín, para hacer campaña y que hoy tienen un escaño en el Congreso, algunos salieron a desmarcarse del polémico conductor de televisión que hoy cumple detención preliminar.

Los parlamentarios coincidieron en señalar que solo fueron al programa “Porque hoy es sábado con Andrés” en calidad de invitados y que no hubo ningún pago de por medio para sus apariciones.

Andrés Hurtado se encuentra hoy detenido mientras es investigado por la Fiscalía.

POSTURA

La congresista Norma Yarrow de Renovación Popular (RP) indicó en un comunicado su indignación y rechazo ante cualquier vinculación con Hurtado.

“Aclaro que jamás realice ninguna entrega o promesa de entrega de dinero ni ningún tipo de dádiva para acudir al programa sabatino del mencionado investigado”, dijo.

Agregó que todas sus presentaciones en dicha programa responden estrictamente a las invitaciones que le hicieron, “sin ningún tipo de pago o promesa de pago de por medio o intercambio de favores”.

Su colega de bancada Diego Bazán señaló no tener ningún vínculo con Hurtado.

“Solo me entrevistó en su programa por invitación. Nosotros no pagamos absolutamente nada. Nunca más he vuelto a ver al señor Hurtado en mi vida, no he mantenido ninguna comunicación”, declaró.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) mencionó no tener cercanía con Hurtado y que solo acudió al programa por una invitación.

“Nunca le he entregado ni un centavo por asistir a su programa”, precisó.

La congresista Maricarmen Alva dijo el domingo que jamás entregó dinero o algo a cambio para aparecer en el programa de Hurtado.

Al cierre de esta edición no se pronunciaron Javier Padilla (RP), Patricia Juárez (FP), Alfredo Azurín (Somos Perú), Patricia Chirinos, Rosselli Amuruz y José Williams Zapata, todos de Avanza País.