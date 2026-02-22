Huánuco: López Chao no asiste a mitin y partido atribuye ausencia a problemas de salud

La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que 5,224 electores con discapacidad de la región figuran en el padrón electoral para sufragar en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. De este total, 2,987 son varones y 2,237 son mujeres.

En ese contexto, la ONPE emitió la Resolución Jefatural N.º 000001-2024-JN/ONPE, mediante la cual se aprobaron el “Protocolo para la atención a personas con discapacidad y atención preferente en la Sede Central, Órganos Desconcentrados (ORC) y Órganos Temporales (ODPE u otros)” y el “Protocolo para la atención a personas con discapacidad y atención preferente en los locales de votación”.

MÓDULOS TEMPORALES

Al respecto, el jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, señaló que se implementarán diversas medidas para garantizar un voto inclusivo. Entre ellas, la instalación de mesas en los primeros pisos o cerca de los accesos principales, la habilitación de módulos temporales para personas con movilidad reducida o discapacidad temporal, y la distribución de plantillas en sistema braille.

Asimismo, se colocará señalización accesible en los locales de votación y se contará con personal capacitado para orientar y asistir a los electores, asegurando la adecuada identificación de rampas y mesas especiales. “Estos protocolos buscan garantizar que las electoras y electores con discapacidad ejerzan su derecho al voto de manera segura, en locales acondicionados y con atención acorde a sus necesidades”, destacó el funcionario.

CANTIDAD DE ELECTORES POR PROVINCIA

En cuanto a la distribución provincial, Huánuco concentra la mayor cantidad de electores con discapacidad, con 1,955 ciudadanos. Le siguen Leoncio Prado (1,185), Pachitea (415), Dos de Mayo (409), Huamalíes (332), Ambo (302), Yarowilca (173), Puerto Inca (156), Marañón (116), Huacaybamba (92) y Lauricocha (89).

Para este proceso electoral se han instalado cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región: Huánuco, Huamalíes, Leoncio Prado, Puerto Inca y Yarowilca. En conjunto, se habilitarán 403 locales de votación y 2,341 mesas de sufragio para atender a 656,517 electores.