El cómico peruano José Luis Cachay sufrió una agresión la noche del domingo mientras ofrecía un espectáculo en Lambayeque. El artista terminó con una fractura en la muñeca tras ser atacado durante su presentación en el coliseo Los Algarrobos, en el distrito de Olmos.

De acuerdo con información confirmada por RPP, el artista fue llevado de emergencia a un centro médico para ser atendido tras la agresión. A raíz del incidente, el espectáculo —en el que también participaban Kike Suero y el cómico ambulante ‘Puchito’— quedó suspendido. En tanto, la Policía intervino al presunto responsable, quien permanece retenido en una dependencia policial de la zona.

#Lambayeque:



CÓMICO “CACHAY” FUE AGREDIDO EN PLENO SHOW EN OLMOS



*El conocido cómico, José Luis “Cachay” Ramos, fue agredido mientras realizaba una presentación en el distrito de Olmos.



*Tras lo ocurrido, el artista tuvo que ser trasladado al centro de salud de...



1/2 pic.twitter.com/lswhZdLCXw — Edison Rentería (@edisonral) May 18, 2026

En las imágenes difundidas en redes sociales por asistentes al evento, se aprecia a Cachay realizando un playback mientras interactuaba con un adulto mayor del público. Instantes después, el sujeto lo empuja desde las graderías, ocasionando que el humorista cayera por las escaleras e impactara contra varios asistentes.

Las grabaciones posteriores al incidente muestran al cómico evidenciando fuertes gestos de dolor y serias dificultades para desplazarse, mientras era asistido por varias personas y retirado del lugar del espectáculo.

En una llamada telefónica con el programa ‘Arriba Mi Gente’, Cachay se pronunció desde la clínica tras ser evaluado por los médicos y confirmó que sufrió una fractura en la muñeca.

“ Estaba haciendo un personaje que coquetea y juega con el público. Cuando volteo, aprovecha y me avienta desde arriba. Mi reacción fue rápida ”, manifestó.

En ese sentido, el artista señaló que el presunto responsable ya había sido intervenido por la Policía: “ No sé cómo se llama, pero ya está detenido ”.