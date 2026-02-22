Culminan segunda etapa de contratación docente para el 2026 con 97,7% en Huánuco

El candidato a la vicepresidencia y al Senado con el número 3 por el partido Ahora Nación, Luis Villanueva Carbajal, ofreció una rueda de prensa para justificar la inasistencia del candidato presidencial Alfonso López Chao a un mitin proselitista programado en Huánuco.

La actividad política estaba prevista para el sábado 21 de febrero y había sido anunciada con anticipación, confirmándose incluso la presencia del aspirante a la Presidencia de la República.

“Por razones de salud no pudo asistir a la actividad Alfonso López Chao. Es una campaña electoral muy corta e intensa; sin embargo, al tratarse de una actividad convocada con antelación, se decidió no suspenderla. Hacemos llegar las disculpas del candidato”, declaró Villanueva.

Asimismo, aseguró que en una próxima oportunidad contarán con la presencia del postulante presidencial en una próxima visita. “Huánuco es una zona importante del centro del país y sus ciudadanos deben escuchar la voz del futuro presidente del Perú”, añadió.

Respecto a las denuncias públicas sobre presuntas amenazas de muerte entre militantes y precandidatos vinculados a la alcaldía de Huánuco, Villanueva restó importancia a los hechos y señaló que situaciones similares ocurren en distintas organizaciones políticas. Precisó que el Comité de Ética Nacional del partido viene evaluando el caso.