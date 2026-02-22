Intensifican búsqueda de niña de 2 años que habría caído al río Huallaga en San Rafael

Tras extensas jornadas de adjudicación en la modalidad de la Prueba Nacional, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco concluyó la segunda etapa del proceso de contratación docente 2026 con un avance del 97.7%.

La entidad, considerada la tercera más grande del país, desarrolló este proceso con un total de 1,258 postulantes inscritos. De las 568 plazas vacantes disponibles en toda la provincia, el comité logró adjudicar 555, lo que representa un cumplimiento casi total de la oferta.

SECUNDARIA CON MÁS DEMANDA

El reporte oficial señala que el nivel de educación secundaria concentró la mayor demanda, con 365 plazas cubiertas —incluyendo bolsa de horas—, seguido del nivel primario con 109 vacantes adjudicadas.

Asimismo, se asignaron 46 plazas para educación inicial, 27 para Educación Básica Alternativa (EBA) en el ciclo avanzado y 8 para Educación Básica Especial (EBE). En tanto, 16 plazas correspondientes a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) quedaron pendientes y serán evaluadas en la tercera etapa mediante revisión de expedientes.

INTENSAS JORNADAS

Bajo la dirección de Francisco Pérez Naupay, el comité de contratación —presidido por el Alex Fretel Almonacín y con la Dra. Aída Angélica Romero Tapia como secretaria técnica— desarrolló intensas jornadas de trabajo para garantizar la transparencia y el respeto al orden de prelación.

Con este avance, la institución reafirma su compromiso de asegurar que cada estudiante de la provincia cuente con un docente en el aula desde el primer día de clases del año escolar 2026.