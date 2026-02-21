Advierten desabastecimiento y deficiencias en hospitales de Huánuco

Efectivos de la Comisaría de San Rafael, junto a personal de la Unidad Especializada de la Sección de Emergencia (SECEME), continúan con las labores de búsqueda de la menor de iniciales Z.A.C. P. (2), reportada como desaparecida tras presuntamente caer a las aguas del río Huallaga, a la altura del caserío Primero de Mayo.

Según información de los familiares de la menor, la niña se encuentra en calidad de no habida desde las 2:00 de la tarde del 16 de febrero. De acuerdo con las primeras versiones, habría salido de su vivienda en circunstancias que aún son materia de investigación, en un aparente descuido de sus padres.

Las labores de búsqueda se desarrollaron el último miércoles a lo largo de las riberas del río Huallaga, desde las 3:00 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, sin resultados positivos. Las acciones continuarán en las próximas horas con el apoyo de las unidades especializadas.