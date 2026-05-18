En Cusco se anunció que el próximo 15 de junio se dará inicio a la ejecución de la obra ‘Mejoramiento y construcción de la carretera Yauri - Suykutambo’, uno de los proyectos viales más esperados por las comunidades de la provincia de Espinar, que marcará un antes y un después en la integración territorial y el desarrollo económico del sur cusqueño.

Dicha vía será fundamental para potenciar el turismo en la provincia espinarense porque posibilitará potenciar el complejo arqueológico de T’aqrachullo, un importante descubrimiento que ha sorprendido al mundo tras ser destacado por la revista National Geographic.

Ubicado sobre una meseta en el cañón del río Apurímac, este impresionante sitio arqueológico ocupa más de 17 hectáreas y tendría dimensiones superiores a la histórica ciudadela de Machupicchu.

Respecto a la carretera Yauri – Suykutambo, la autoridad regional, Werner Salcedo, destacó que esta infraestructura vial representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las poblaciones de Yauri, Coporaque y Suykutambo.

“El desarrollo del Cusco no puede seguir concentrado solo en las ciudades. Nuestra prioridad son las provincias y las comunidades que durante años esperaron justicia social, oportunidades y presencia real del Estado. Este 15 de junio iniciaremos una obra emblemática que unirá pueblos, dinamizará la economía y devolverá esperanza a Espinar”, expresó.

El proyecto contempla el mejoramiento de más de 44 kilómetros de vía departamental entre Yauri y Suykutambo, con asfaltado, construcción de puentes, alcantarillas, drenajes, señalización y obras de protección vial, garantizando condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal.

La inversión total supera los 323 millones de soles y será ejecutada bajo la modalidad de administración directa por el Gobierno Regional Cusco, para generar, al mismo tiempo, empleo local y movimiento económico en beneficio de cientos de familias.