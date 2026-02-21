El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Huánuco alertó sobre la falta de medicamentos y serias deficiencias en el manejo y almacenamiento de fármacos en los tres hospitales administrados por el Gobierno Regional. Los hallazgos, difundidos por la Contraloría General de la República, advierten riesgos para la calidad y seguridad del servicio de salud.

En el Hospital Regional Hermilio Valdizán han detectado productos vencidos y ambientes que no garantizan condiciones adecuadas de conservación. En el Hospital Tingo María se reportó el agotamiento de medicamentos, entre ellos antibióticos e insulina, además de insumos próximos a vencer.

EN EL CARLOS SHOWING

En el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari se identificaron problemas de almacenamiento, equipos sin mantenimiento oportuno y desabastecimiento de medicinas. La Contraloría señaló que estas situaciones “comprometen la calidad y seguridad del servicio farmacéutico”.

Ante este panorama, el órgano de control recomendó a las autoridades regionales adoptar medidas inmediatas para subsanar las deficiencias y asegurar el cumplimiento de buenas prácticas en el almacenamiento y la dispensación de medicamentos. Asimismo, advirtió que estas fallas “incrementan el riesgo de pérdida de medicamentos y afectan la atención oportuna de los pacientes”, por lo que instó a una respuesta urgente del sector Salud en Huánuco.