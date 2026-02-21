Detectan deficiencias en el campo hospitalario
Detectan deficiencias en el campo hospitalario

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Huánuco alertó sobre la falta de medicamentos y serias deficiencias en el manejo y almacenamiento de fármacos en los tres hospitales administrados por el Gobierno Regional. Los hallazgos, difundidos por la Contraloría General de la República, advierten riesgos para la calidad y seguridad del servicio de salud.

En el Hospital Regional Hermilio Valdizán han detectado productos vencidos y ambientes que no garantizan condiciones adecuadas de conservación. En el Hospital Tingo María se reportó el agotamiento de medicamentos, entre ellos antibióticos e insulina, además de insumos próximos a vencer.

EN EL CARLOS SHOWING

En el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari se identificaron problemas de almacenamiento, equipos sin mantenimiento oportuno y desabastecimiento de medicinas. La Contraloría señaló que estas situaciones “comprometen la calidad y seguridad del servicio farmacéutico”.

Ante este panorama, el órgano de control recomendó a las autoridades regionales adoptar medidas inmediatas para subsanar las deficiencias y asegurar el cumplimiento de buenas prácticas en el almacenamiento y la dispensación de medicamentos. Asimismo, advirtió que estas fallas “incrementan el riesgo de pérdida de medicamentos y afectan la atención oportuna de los pacientes”, por lo que instó a una respuesta urgente del sector Salud en Huánuco.

TAGS RELACIONADOS