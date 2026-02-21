El director del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Marco Antonio Jaramillo, se pronunció tras la denuncia pública por una presunta negligencia médica relacionada con la muerte de un bebé de tres días de nacido. El funcionario sostuvo que el fallecimiento se produjo luego de que el neonato regurgitara leche materna y esta ingresara a las vías respiratorias, provocándole asfixia.

Según explicó, se trató de un “hecho fortuito” ocurrido al tercer día de vida del menor, cuando permanecía en compañía de su madre en el área de hospitalización. “Estando en compañía de su madre ha regurgitado como cualquier otro recién nacido y esa leche ha ido a parar al sistema respiratorio, lo cual le ha producido dificultad para continuar respirando”, declaró.

DEBIDAMENTE ASEGURADO

Jaramillo indicó que el establecimiento cuenta con pediatras las 24 horas y que, tras la alerta de la madre, el personal acudió de inmediato para brindar atención de emergencia. “El paciente necesitaba ventilación mecánica, por eso fue trasladado inmediatamente al Hospital Regional Hermilio Valdizán para continuar su atención; lamentablemente, falleció”, precisó.

Los padres del menor, procedentes del centro poblado de San José de Marambuco, denunciaron que la muerte habría sido consecuencia de una presunta negligencia de una enfermera que, según señalaron, habría forzado al bebé a ingerir leche mediante una jeringa.

CONFÍA EN LAS INVESTIGACIONES

Ante ello, el director afirmó que las investigaciones determinarán si existió o no responsabilidad del personal de salud. “Estamos brindando todas las facilidades a las entidades encargadas de esclarecer estos hechos”, aseguró.

Respecto al uso de jeringa para la alimentación, explicó que este procedimiento se aplica cuando es necesario complementar la lactancia, administrando el volumen de manera controlada y acorde a la edad del recién nacido. “Con la jeringa se asegura dar pequeñas cantidades. El volumen es el adecuado y el personal está capacitado para ello”, sostuvo.

Detalló que, tras la alimentación o suplementación, el protocolo indica ayudar al recién nacido a expulsar gases y colocarlo en posición lateral para prevenir que, en caso de regurgitación, la leche ingrese a las vías respiratorias.