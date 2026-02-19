Alertan graves deficiencias en colegios de Huánuco

Médicos del Hospital Regional Hermilio Valdizán realizaron con éxito una cirugía de alta complejidad para extirpar un tumor gigante de mama, de aproximadamente cuatro kilogramos, a una paciente de 50 años originaria de Huánuco. La masa tumoral, que medía 18 por 14 centímetros, requirió un procedimiento especializado y de precisión.

La operación, una mastectomía total por tumor gigante de mama, se desarrolló satisfactoriamente gracias a la coordinación y experiencia del equipo médico del hospital. La intervención estuvo encabezada por el cirujano oncólogo Edney Reyes Deza, quien ha impulsado la atención especializada en cáncer de mama en el nosocomio regional.

PASO IMPORTANTE EN HUÁNUCO

Este caso reafirma la capacidad técnica y profesional del hospital para atender casos oncológicos de alta complejidad, evitando la necesidad de derivar pacientes a otras ciudades y garantizando atención oportuna y de calidad en la región.

Asimismo, la dirección del hospital anunció la apertura de la Sala de Procedimientos Ambulatorios los días sábados por la tarde, con el objetivo de ampliar el acceso a intervenciones quirúrgicas programadas y reducir los tiempos de espera.

El Hospital Regional Hermilio Valdizán ratificó su compromiso de ofrecer atención especializada con profesionalismo, tecnología y vocación de servicio, consolidándose como un referente en el tratamiento oncológico en Huánuco.