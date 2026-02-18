Tres adolescentes investigados por homicidio y robo agravado en Tingo María

A pocas semanas de iniciarse el año escolar 2026, la Contraloría General de la República alerta serias deficiencias en los diferentes colegios de Huánuco, recomienda a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, adoptar acciones correctivas detectadas en infraestructura, servicios básicos, dotación de material escolar y contratación de docentes. Situaciones ponen en riesgo el adecuado inicio del año escolar.

Según el Informe, la inspección fue realizada del 28 de enero al 3 de febrero, los auditores evidenciaron que más del 70 % de los colegios presenta techos y paredes en mal estado; el 63 % requiere mantenimiento en los pisos de las aulas; el 17 % no cuenta con servicios higiénicos y, en el 67 %, estos necesitan mantenimiento o sustitución.

Cerco y mobiliario dan pena

Asimismo, el 52 % tiene cercos perimétricos en mal estado y el 30 % carece de esta delimitación. En el 41 % de las instituciones educativas, las mesas y sillas son insuficientes para los estudiantes, mientras que el 15 % de los planteles tiene aulas declaradas inhabitables.

Entre los casos más críticos figura la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún n.° 32223, ubicada en el distrito de Amarilis, donde seis aulas del nivel primario fueron declaradas inhabitables. Situación similar ocurre en la I.E. n.° 33312, en el distrito de Santa María del Valle, donde dos aulas y una oficina administrativa no pueden ser utilizadas.

También se reportó riesgo de colapso estructural en dos aulas del nivel secundario de las instituciones educativas n.° 32819 y n.° 32080, en el distrito de Churubamba. En tanto, las aulas del jardín de niños San José Paucar n.° 322, declaradas inhabitables en 2023 por la Municipalidad Distrital de Amarilis debido a un riesgo muy alto de colapso, continúan sin intervención.

Deficiencias en servicios básicos y personal

Respecto a los servicios básicos, el 30 % de los colegios no cuenta con desagüe; el 4 % presenta restricciones en el servicio de agua; el 48 % no dispone de recolección de residuos sólidos; y el 56 % no tiene conectividad a internet. Estas carencias podrían afectar la salud e integridad de la comunidad educativa.

Además, el 81 % de las instituciones verificadas no contaba, al momento de la visita, con material educativo, y el 28 % presentaba déficit de docentes para el inicio del año escolar, lo que podría impactar en el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes.

Durante el operativo también se advirtió la falta de condiciones para prevenir la violencia escolar y el acoso entre estudiantes. En la mayoría de los planteles no hay profesional en psicología y más de la mitad carece de un plan de gestión del riesgo de desastres que permita prevenir y responder adecuadamente ante emergencias.

Ante este panorama, la Contraloría exhortó a las autoridades educativas a adoptar medidas urgentes para garantizar un inicio adecuado del año escolar en beneficio de miles de estudiantes de la provincia de Huánuco.