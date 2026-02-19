Huánuco: candidato presidencial Ronald Atencio critica declaraciones del presidente Balcázar

En una acción orientada a la protección de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad regional, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Tingo María rescató dos achunis adultos y dos crías de mapache que permanecían en cautiverio.

Tras la intervención, los ejemplares fueron trasladados al Centro de Custodia de la ATFFS Tingo María, donde cumplieron un periodo de cuarentena y custodia temporal. Durante ese tiempo recibieron alimentación adecuada y monitoreo sanitario permanente, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y prepararlos para un proceso de rehabilitación especializada.

LLEVADOS A MADRE DE DIOS

Posteriormente, los animales fueron trasladados al departamento de Madre de Dios, en el marco de un trabajo articulado con la ONG Unidos por los Animales, que brindó el soporte logístico; la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, responsable de los procedimientos administrativos; y el Centro de Rescate Hoja Nueva, institución que asumirá la rehabilitación especializada con miras a su eventual reintegración a su hábitat natural.

La directora regional de Agricultura, Rosalin Tineo Malpartida, subrayó que estas intervenciones reflejan la responsabilidad institucional de atender oportunamente los casos vinculados a la protección de especies silvestres, garantizando condiciones técnicas adecuadas para su manejo y recuperación.

Cabe precisar que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están reguladas por la normativa nacional vigente, la cual promueve la protección de las especies y establece sanciones frente a prácticas que atenten contra su conservación.