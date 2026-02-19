El candidato presidencial Ronald Atencio se pronunció enérgicamente contra las recientes declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el matrimonio infantil, calificándolas de ofensivas y peligrosas, al considerar que atentan contra la dignidad de las niñas del país.

Atencio exigió que el mandatario se retracte públicamente de sus expresiones de connotación sexual dirigidas a menores de edad y solicitó que se someta a un examen psicosexual, con el fin de descartar cualquier conducta inapropiada que comprometa su idoneidad para ejercer el cargo.

PIDE LA CAPTURA DE CERRÓN

En otro momento, el aspirante a la presidencia también demandó la inmediata captura del exgobernador regional Vladimir Cerrón, así como la derogación de lo que denominó “leyes pro crimen”, a las que responsabilizó de favorecer la impunidad y debilitar la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, Atencio propuso eliminar las exoneraciones tributarias otorgadas a las grandes empresas agroexportadoras, señalando que dichos recursos deberían ser redirigidos al apoyo directo del campesinado peruano, como medida para fortalecer la economía rural y reducir la desigualdad.

Finalmente, el candidato instó al presidente Balcázar y a sus aliados en lo que denominó el “congreso mafioso” a convocar a una asamblea constituyente, con el objetivo de reformar la actual Constitución y establecer un nuevo marco legal que, según indicó, responda a los intereses del pueblo.