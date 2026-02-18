Inician la II etapa de adjudicación de plazas docentes para el año escolar 2026 en Huánuco

Con el fin de prevenir la contaminación del río Huallaga con la sangre y otros residuos provenientes del sacrificio de animales, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó una visita de verificación al Camal Municipal de Huánuco.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial César Gonzales Ramos, quien supervisó el cumplimiento de las medidas correctivas orientadas a evitar impactos ambientales negativos en el afluente.

Durante la inspección, se constató que, tras la intervención fiscal y el cierre temporal dispuesto anteriormente, la administración del establecimiento y la Municipalidad Provincial vienen ejecutando trabajos de mantenimiento continuo y programado.

PREVIENEN PASIVOS

Asimismo, se verificó la limpieza y operatividad de la planta de tratamiento y de los pozos sépticos, además de la implementación de acciones destinadas a evitar la generación de pasivos ambientales en el manejo de aguas residuales, con el propósito de impedir nuevos vertimientos al río Huallaga.

El representante del Ministerio Público destacó que estas medidas permiten reducir el riesgo de contaminación y proteger el ecosistema, la salud pública y la calidad ambiental de la zona. Añadió que la Fiscalía continuará con el monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.