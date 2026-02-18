La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco inició la segunda etapa del proceso de adjudicación de contratos docentes para el periodo escolar 2026, correspondiente a los resultados de la Prueba Nacional en el nivel secundaria.

En esta fase se han habilitado 568 plazas vacantes para atender la demanda educativa en distintas modalidades. Del total, 47 corresponden a Educación Básica Regular (EBR) Inicial, 108 a EBR Primaria y 365 a EBR Secundaria.

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

El cuadro se completa con 26 plazas para Educación Básica Alternativa (EBA) Avanzado, una para EBA Inicial e Intermedio, 8 para Educación Básica Especial (EBE) y 13 para Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO).

Durante la apertura del proceso, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, resaltó el cumplimiento estricto de la normativa vigente y del cronograma establecido por el Ministerio de Educación.

“Se ha acordado con la comisión que hoy mismo se proceda con el acto resolutivo para que cada maestro se retire con su resolución en mano y pueda asistir a su centro de trabajo el primer día hábil de marzo”, señaló.

FELICITACIONES

Asimismo, el titular de la UGEL felicitó públicamente a la comisión responsable del proceso, liderada por Alex Fretel Almonacín y respaldada por Aida Romero Tapia, junto a un equipo técnico que —según indicó— garantiza la transparencia y legalidad en la contratación de los docentes que asumirán funciones en el año lectivo 2026.