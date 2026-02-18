La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que 35,116 jóvenes de las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea ejercerán por primera vez su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. De ese total, 17,660 son varones y 17,456 son mujeres.

Sobre ello, el jefe de la ODPE Huánuco, Juan Montes, manifestó que este grupo de ciudadanos figura en el Padrón Electoral, el cual fue cerrado el 14 de octubre del año pasado, de acuerdo con lo establecido en el cronograma electoral. Indicó, además, que su participación está prevista en la Ley Orgánica de Elecciones, cuyo artículo 201 señala que el padrón comprende a todas las personas que cumplen la mayoría de edad hasta la fecha de la jornada electoral.

FUNDAMENTAL PARA LA DEMOCRACIA

“El voto de los jóvenes es fundamental para la democracia. Por ello, los exhortamos a informarse sobre el proceso electoral, conocer sus derechos y deberes como electores y participar de manera responsable el día de la votación”, precisó el funcionario.

Cabe precisar que la jurisdicción de la ODPE Huánuco abarca las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea. En la provincia de Huánuco se registran 24,518 jóvenes (12,314 varones y 12,204 mujeres), principalmente en los distritos de Amarilis, Huánuco, Pillco Marca y Santa María del Valle. En la provincia de Ambo, en tanto, se contabilizan 4,841 jóvenes (2,484 varones y 2,357 mujeres), principalmente en los distritos de Ambo, Conchamarca, Huácar y San Rafael; mientras que en la provincia de Pachitea se registran 5,757 jóvenes (2,862 varones y 2,895 mujeres).

ELECCIONES GENERALES

Asimismo, la ONPE recordó que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los representantes ante el Congreso de la República, que estará conformado por la cámara de senadores y la cámara de diputados, además de los representantes ante el Parlamento Andino.

Finalmente, la ONPE brinda orientación electoral a la ciudadanía en su sede de la ODPE Huánuco que se encuentra ubicada en el jirón Jorge Chávez N° 329, en el distrito de Amarilis y atiende al público de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 a. m. a 5:30 p. m.