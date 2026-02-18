Dos sujetos intervenidos con 20 kilos de marihuana en Huánuco

Las intensas precipitaciones pluviales registradas en las últimas horas dejaron como saldo preliminar al menos diez viviendas afectadas en distintos sectores de la ciudad, según el reporte inicial de las autoridades.

Los lugares intervenidos son el AA.HH. Manuel Gonzales Prada, Las Terrazas de Llicua, la urbanización Miraflores y la calle San Marcos, en el sector La Esperanza en el distrito de La Esperanza, donde se reportaron daños materiales a consecuencia de la acumulación de agua y filtraciones.

PLANIFICAN AYUDA

Ante la emergencia, activaron los protocolos de Defensa Civil para brindar ayuda humanitaria a las familias damnificadas. Asimismo, personal técnico realiza la evaluación de daños y el levantamiento de información para determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar acciones complementarias.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante la continuidad de las lluvias y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.