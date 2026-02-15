Secuestran y asesinan a joven empresario en Santa Rosa de Quezada

La madrugada de sábado 14 de febrero, en el sector Santa Rosa de Shapajilla, antes de llegar a Tingo María, dos sujetos fueron intervenidos cuando se desplazaban en un vehículo de la empresa de transporte Etupsa, llevando un costal de polietileno que ocultaba aproximadamente 20 kilos de marihuana.

Según información preliminar, los individuos, quienes serían naturales de Uchiza, viajaban como pasajeros cuando las autoridades realizaron la intervención. Durante la revisión del equipaje, se detectó el costal sospechoso que contenía la droga, procediéndose de inmediato a su incautación.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley. En tanto, las investigaciones continúan para determinar el origen y destino del cargamento, así como la posible participación de otras personas en este presunto caso de narcotráfico.