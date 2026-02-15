Huánuco: presentan “La ciudad de Mara”, segundo libro de la escritora infantil Emara Rubín

Un joven dedicado a la crianza y exportación de mariposas, identificado como Cristian Simón Ayra (27), falleció luego de ser secuestrado y atacado con arma de fuego en el caserío Paraíso, distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.

El hecho fue reportado la madrugada del 14 de febrero, cuando efectivos policiales tomaron conocimiento, a través de una llamada telefónica, sobre la presunta retención de una persona en la mencionada zona.

SECUESTRADO EN SU PROPIO VEHÍCULO

Según información preliminar de la conviviente del agraviado, tres sujetos desconocidos lo habrían sacado de su vivienda y lo trasladaron en su propio vehículo. Posteriormente, el joven fue hallado herido dentro de su automóvil, marca Kia, y trasladado de emergencia al Hospital de Tingo María, donde el médico de turno diagnosticó trauma abdominal por proyectil de arma de fuego. Horas después confirmaron su fallecimiento.

La denunciante señaló además que los autores del crimen habrían utilizado una escopeta y sustraído aproximadamente 30 mil soles que sería en su poder occiso.

OPERATIVOS DE BÚSQUEDA

Ante este crimen, el personal policial ejecutó operativos de búsqueda en la zona para dar con el paradero de los responsables. A la búsqueda se sumaron los pobladores de la microcuenca de Las Pavas.

En un trabajo conjunto policías del Departamento de Investigación Criminal de Leoncio Prado y moradores del poblado de Santa Rosa de Quezada, intervinieron a dos adolescentes de 16 años que junto a los conocidos como “Colocho” y “Gilmer” habrían planificado y ejecutado el violento asalto con subsecuente muerte de Christian Simón Ayra.

Asimismo, hallaron el arma usada para perpetrar el crimen, los pobladores exigen cadena perpetua para los responsables. Simón Ayra, era conocido en la zona por dedicarse a la crianza de mariposas, lo sucedido causó conmoción en la comunidad.