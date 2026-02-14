



Emara Khalessi Rubín Luyo, de apenas 11 años, vuelve a sorprender con la presentación de su segundo libro titulado “La ciudad de Mara”. La joven escritora demostró desde temprana edad una marcada vocación por la redacción y la creación literaria.

Su primera obra, “El Bosque Mágico. Juntos nadie nos para”, fue publicada en 2023 por Amarilis Indiana Editores y estuvo dirigida principalmente al público infantil. No obstante, la autora sostuvo que también puede ser disfrutada por lectores adultos, ya que tiene como propósito fundamental promover la formación de ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Un notable crecimiento literario

Durante la presentación del libro “La ciudad de Mara”, Samuel Cardich destacó el avance significativo de la joven escritora en aspectos como la temática, el uso del lenguaje y la gramática.

“He leído el libro con atención y está muy bien escrito. Es un cuento serial dividido en fragmentos que mantienen unidad narrativa. Se aprecia un progreso notable en su producción literaria”, expresó el escritor, quien además felicitó públicamente a la autora.

Cardich también resaltó la calidad de la edición, impresa en papel couché y a todo color, lo que convierte a la obra en un ejemplar atractivo para el público infantil.

Reconocimientos y proyección

A pesar de su corta edad, Emara Rubín Luyo ha recibido reconocimientos a nivel nacional, incluso distinciones en el Congreso de la República, lo que evidencia el impacto de su propuesta literaria.

“Yo publiqué mi primer libro a los 39 años; ella lo hace desde los 8 años. Tiene mucho camino por recorrer”, comentó Cardich, destacando su buen manejo del lenguaje y su disciplina creativa.

La obra aborda temas como la conservación de la naturaleza, los valores humanos y familiares, así como la importancia del respeto y el buen trato entre padres e hijos. Según el análisis del escritor, el libro no solo fortalece la comprensión lectora, sino que cumple un propósito formativo integral.

Imaginación desbordante

Por su parte, la joven autora manifestó: “Creo en la lectura y en la imaginación de los niños. El amor puede salvar el mundo. Mi libro es el resultado del amor a la naturaleza. Por favor, tomemos conciencia: no tenemos otro planeta para vivir, pero tenemos este”.

Con esta segunda publicación, Emara Rubín Luyo reafirma su compromiso con la literatura infantil y con la promoción de valores orientados al cuidado del medio ambiente y la convivencia familiar.