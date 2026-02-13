Un audio difundido por el semanario Hildebrandt en sus Trece involucra al exdirector de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, Wilfredo Portilla Barrea, quien acusa al congresista por Junín, Ilich López, de presunta extorsión para mantenerse en su cargo. Según Portilla, se le exigió la entrega de 30 mil dólares a través de dos intermediarios, identificados como “Miguel” y “Héctor”.

En la grabación, Portilla señala: “El principal delincuente de todo esto es Ilich… tiene a dos chacales, a dos esbirros, se llama Miguel y Héctor. Estos dos tipos me chantajearon… tenía que aportar con 30 mil dólares para Ilich, y si no, me sacaban”. Según su versión, al no contar con esa suma, se dispuso su remoción. El exfuncionario enfatiza que su actuación fue transparente y que la presión en su contra estaría ligada a intereses de ciertos gremios y grupos empresariales: “La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo busca a las autoridades de acuerdo a sus intereses y usa a estos delincuentes para actuar”.

El audio también incluye críticas al sector financiero y plantea la creación de un banco orientado a la pequeña minería: “Con un gramo de oro cada uno se reuniría 50 millones de dólares… Eso no les conviene a los grupos de poder, porque esta es la revolución bolchevique de la pequeña minería y minería artesanal”. Portilla asegura que los intentos por removerlo del cargo respondieron a estos intereses. Hasta ahora, el congresista López no se ha pronunciado sobre las declaraciones ni sobre el presunto cobro denunciado.