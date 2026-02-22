Culminan segunda etapa de contratación docente para el 2026 con 97,7% en Huánuco

La tarde del último viernes, la ciudad de Tingo María quedó prácticamente colapsada tras el violento azote de las lluvias, que han dejado decenas de damnificados en distintos puntos de la localidad.

Los sectores de Supte y las zonas altas figuran entre los más golpeados. Se reportan viviendas inundadas, pertenencias arrasadas por el agua y familias enteras intentando rescatar lo poco que les quedó en medio de la desesperación.

EMERGENCIA

Vecinos señalan que las autoridades no se darían abasto ante la magnitud de la emergencia. El número de afectados aumentaría con el transcurso de las horas, mientras las precipitaciones continúan de manera intensa.

A esta situación se suma el corte del servicio eléctrico en varios sectores y distritos, lo que ha dejado a numerosas familias a oscuras en plena crisis. La falta de energía agrava el panorama para quienes intentan evacuar el agua de sus viviendas o comunicarse con sus familiares.

Tingo María vive una verdadera emergencia en estos momentos, con calles anegadas, viviendas dañadas y pobladores que claman apoyo inmediato.

RUPA RUPA

Los vientos fuertes, fue registrado alrededor de las 6 de la tarde en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, dejó 60 viviendas afectadas, generando preocupación entre los vecinos de diversos sectores.

Según el reporte oficial del SINPAD N.º 255275, los sectores más impactados son: Alberto Páez, Nuevo Horizonte, 5 de Noviembre, Claveles, Las Lomas, 9 de Octubre y Santa Anita, donde varias viviendas sufrieron daños en techos y estructuras debido a la intensidad del fenómeno.

Las autoridades locales vienen realizando el empadronamiento de las familias afectadas con el objetivo de identificar las necesidades más urgentes. Asimismo, se coordina la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para atender a los damnificados en las próximas horas.

Exhorta a la población a tomar precauciones ante posibles nuevos eventos climáticos y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes.