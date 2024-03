La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos anunció que se han incluido a 14 congresistas, dos exfiscales adjuntos y al prófugo Vladimir Cerrón, en la investigación contra la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente dirigir una organización criminal.

Además, Fiscalía incluyó a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a quien se le acusa por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Los 14 parlamentarios y los dos exfiscales adjuntos supremos serán investigados por una serie de delitos, incluyendo organización criminal, cohecho, patrocinio ilegal y negociación incompatible. Por su parte, el secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón fue incluido por presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio al Estado.

📢 #COMUNICADO de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos: pic.twitter.com/JtcGnE0UB4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 2, 2024

En ese sentido, el Ministerio Público informó en su comunicado que amplió los cargos contra Patricia Benavides por los presuntos delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrimonio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico, negociación incompatible y cohecho propio.

Además, la Fiscalía anunció el inicio de diligencias preliminares contra Patricia Benavides, tres exfiscales adjuntos supremos y una congresista, comprendidas en la carpeta fiscal Nº 120-2024, por supuestamente haber cometido los delitos de peculado doloso agravado y cohecho pasivo específico.

Patricia Benavides: “No me corro de la justicia”

La suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha sido suspendida de su cargo, se presentó nuevamente en la audiencia relacionada con la investigación en la que se le acusa de presuntamente dirigir una red criminal. En su intervención, afirmó que no está evadiendo el sistema judicial.

“ No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, a una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos (...) Nunca he vulnerado el debido proceso de un investigado ”, dijo.

Además, dijo que existe un “revanchismo político e ideológico” y, catalogó a las investigaciones actuales son irregulares y no respeta la ley ni la constitución. “Como narra Kafka, la ley debe ser accesible a todos y en todo momento porque, como nos recuerda el mismo autor, en un estado constitucional reina la paz y el orden cuando las leyes son cumplidas . Sin embargo, me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley 27399 ″, refirió.





