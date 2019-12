El abogado de Nadine Heredia, Wilfredo Pedraza, confirmó que la Fiscalía ha incluido tres nuevos elementos en su pedido de impedimento de salida del país contra la exprimera dama por el caso Gasoducto Sur Peruano.

En diálogo con RPP, el letrado señaló que se trata de las manifestaciones del ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, ante el Equipo Especial del caso “Lava Jato”; un colaborador eficaz y un testigo.

“En efecto, en esta ocasión se incluido tres nuevos elementos: las declaraciones de un colaborador eficaz, de Jorge Barata de hace días y la de una testigo”, sostuvo.

Además, indicó que ese pedido deberá resolverse de acuerdo con la necesidad del Juzgado a cargo del caso.

“El pedido debe resolverse sobre la base de qué necesidad tiene el juzgado de una medida de esta naturaleza para los próximos seis meses, que es el tiempo que ha solicitado (de impedimento de salida del país)”, refirió.

Luego, Wilfredo Pedraza mencionó que la investigación por el caso Gasoducto del Sur Peruano está en la etapa preliminar y que el pedido de la Fiscalía se promueve por la necesidad de garantizar la presencia del procesado en el Perú.

En ese sentido, precisó que la esposa del expresidente Ollanta Humala no viaja al exterior desde diciembre de 2016. “No viaja fuera del país desde diciembre de 2016. No tiene vocación de dejar el país, su familia, su arraigo...”, expresó.