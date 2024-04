El Ministerio Público inició la investigación preliminar contra el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras la supuesta adquisición de relojes de alta gama.

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco inició diligencias preliminares contra Salcedo Álvarez. La investigación surge de la denuncia sobre la presunta posesión de tres relojes de alta gama marca Rolex por parte de la autoridad regional.

Uno de estos costosos accesorios había sido usado el 20 de enero, durante una actividad oficial en el departamento de Ayacucho, y los otros dos fueron regalos de terceras personal.

Este jueves, el gobernador de Cusco, llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción de la región para ponerse a derecho en medio de la investigación que se le sigue, al ser descubierto utilizando relojes de alta gama que no habrían sido declarados.

Salcedo brindó su declaración en la sede fiscal, exhibió los relojes vinculados a la investigación, y se presentaron mensajes de texto y de WhatsApp de su celular. Además, el Ministerio Público realizó una diligencia de constatación en las oficinas del gobernador en la sede principal del Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, refirió que sus relojes son una imitación que habría recibido como obsequio de cumpleaños.

“Me han obsequiado estos Rolex pero no son originales, son imitaciones y hoy en los plazos establecidos acabo de hacer entrega de dichos bienes para que se proceda con las diligencias que correspondan. Deslindo la tenencia de Rolex originales, uno por la gama y otro porque tienen que ser declarados ante la Contraloría. E stoy dispuesto como corresponde (a las indagaciones), no necesito que me rompan la puerta para deslindar con actos de corrupción ”, citó.

Sobre un tercer Rolex, visto en Ayacucho durante una visita protocolar con la presidenta Dina Boluarte, Salcedo aceptó que este reloj era original y que se lo había prestado el gobernador regional, Wilfredo Oscorima.

“Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía y accedí sin imaginar que era un Rolex, sin pensar que las cámaras iban a enfocar mi muñeca (...) Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del gobernador Oscorima, hoy pido disculpas a la población por estos actos banales que no representan aquello para lo que nos han elegido“ , agregó.

