La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial la ampliación de la prisión preventiva a Pedro Castillo por el caso golpe de Estado.

Como se recuerda, al expresidente se le acusa por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

Dicha solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios está siendo evaluada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

Cabe indicar que la medida original termina este jueves. No obstante, si el juez no aprueba la prolongación o no emita la resolución el mismo 6 de junio, Castillo Terrones seguiría en prisión.

Esto sería así porque se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva de 36 meses por organización criminal y corrupción por los casos Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía.

La segunda orden de prisión preventiva también fue dictada por Checkley y está vigente desde marzo del 2023. Asimismo, se prevé que dure hasta marzo del 2026.

En la actualidad, el proceso por el caso de golpe de Estado está en etapa de control de acusación, donde el juez Checkley está evaluando la acusación fiscal y los recursos de las defensas para definir si dicho juicio avanzará.

El exmandatario Pedro Castillo y su exministra Betssy Chávez son los únicos acusados que son procesados bajo prisión preventiva por dicho caso.

En cuanto a los exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta, llevan la acusación bajo libertad con restricciones.

