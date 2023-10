“El fiscal que inició la investigación en 2020 ha sobreseído los cuatro delitos y ya no existen”, esta fue la frase que dio el expresidente Martín Vizcarra hace unos días en una entrevista a una radio local para referirse al caso “Lomas de Ilo”, oportunidad en la que dejó entrever que el caso por el que se le investiga se cayó.

Sin embargo, sus afirmaciones no son correctas porque el proceso en su contra por haber recibido presuntamente una coima de 2.3 millones de soles cuando fue gobernador regional de Moquegua, sigue firme y con una “acusación sólida”.

Así lo indicó el fiscal supraprovincial Osías Germán Castañeda Neria en la primera audiencia del control de acusación. El caso contra Vizcarra se encuentra en la etapa previa al juicio oral.

El fiscal supraprovincial Osías Germán Castañeda Neria se encargó de sustentar el sobreseimiento de tres delitos. (Foto: Justicia TV)

PRECISIÓN

El fiscal Castañeda explicó que si bien el Ministerio Público (MP) ha pedido que el exmandatario no sea acusado por los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, no significa que no haya cometido ningún delito.

“Me permito hacer la aclaración que a todas luces quiere hacer ver que van al archivo todas las acusaciones. Tenemos una acusación fiscal sólida por graves actos de corrupción sobre el pago de sobornos”, dijo.

En la misma línea, destacó que el MP ha formulado una pena de 15 años de prisión para el exmandatario.

“El hecho principal por el cual se iniciaron diligencias, persiste”, agregó.

El expresidente Vizcarra afronta un proceso penal, el primero que podría llevarlo a juicio oral y a una eventual sentencia de 15 años.

Tanto el exmandatario como José Luis Núñez Herrera, exfuncionario del Gobierno Regional, son acusados de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio.

Según la tesis fiscal, el expresidente Vizcarra recibió un soborno de un millón de soles por el proyecto Lomas de Ilo que obtuvo el consorcio integrado por Obrainsa y Astaldi, así como 1.3 millones de soles por el hospital de Moquegua que ganaron las empresas ICCGSA e Incote.

El expresidente Martín Vizcarra fue vacado en 2020, entre los motivos, el proceso por presunta corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua. (foto: GEC)

ELEMENTOS

Si bien durante la audiencia el tema tratado fue el requerimiento para el sobreseimiento de tres delitos, el Ministerio Público dio cuenta en su exposición sobre los hechos que se le atribuyen al expresidente.

Por ejemplo, señalaron que cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua intervino de manera directa en la licitación internacional de “Lomas de Ilo”, oportunidad en que habría concertado con Elard Paul Tejeda Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, para favorecer al consorcio Astaldi a cambio de un beneficio económico.

Para acreditar la imputación, la Fiscalía dispone del contacto telefónico que hizo Vizcarra a Elard Tejada, ocasión en la que le dijo “que le iba a dar información privilegiada (del proceso)”.

A esto se le suma la declaración de Edmer Trujillo, exministro de Transportes de Vizcarra, quien manifestó que fue el expresidente quien tomaba la decisión sobre la obra.

La Fiscalía dispone de la declaración de exfuncionarios, de la exsecretaria de Obrainsa que tuvo contacto con Vizcarra, el cruce de llamadas, geolocalización, correos extraídos mediante informes periciales, entre otros.

“Tenemos recibos, cheques sobre los 400 mil como primera entrega y 600 mil, además del pago de una avioneta para uso particular que fue utilizada por Vizcarra por 35 mil soles en 2013 y más. No nos queda la menor duda de que existen medios probatorios”, manifestó.

Mientras que sobre la presunta intervención de Vizcarra para favorecer al consorcio ICCGSA en la ejecución del hospital en Moquegua, la Fiscalía indicó que acreditaron que el entonces gobernador regional tenía “poder” para que que el concurso público sea direccionado.

Fernando Ugaz, abogado del expresidente Vizcarra, participó durante la audiencia. (Foto: GEC)

SE VAN

Sobre el delito de colusión agravada, la Fiscalía explicó que requirió el sobreseimiento, es decir, que el exmandatario no sea acusado por ese delito debido a que no se pudo comprobar que perjudicó al patrimonio.

“Respecto al perjuicio tenemos el informe sobre las contrataciones durante el proceso de selección, no se pudo apreciar ningún tipo de perjuicio económico”, indicó.

Acerca del delito de asociación ilícita para delinquir, el representante de la Fiscalía mencionó que la comisión de este delito se da cuando una persona forma parte de una organización criminal, de dos o más personas, que permanece en una estabilidad de miembros y que consuman una finalidad delictiva.

Sin embargo, en el caso de Vizcarra “es el único acusado y el único investigado en el momento en que habría recibido las coimas cuando fue gobernador regional”.

“Debemos precisar que la actuación de Martín Vizcarra es unilateral”, sostuvo.

Finalmente, sobre el delito de usurpación de funciones, el fiscal Castañeda dijo que no se pudo advertir que el exmandatario haya cometido el mismo, debido a que no tuvo un comportamiento fuera de sus funciones.

Al final de la sesión, el fiscal Castañeda reiteró que fueron enfáticos en detallar que “no es que el acusado Martín Vizcarra no haya cometido un delito o que no hay culpabilidad, porque hay un hecho debidamente acreditado”.

“Hemos manifestado su participación de manera unilateral, que al tomar conocimiento de las licitaciones de Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua concertó eso, está acreditado. En la etapa correspondiente nos explayaremos y detallaremos todos los elementos recabados”, apuntó.

La jueza Margarita Salcedo Guevara del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria deberá resolver el requerimiento fiscal sobre el sobreseimiento de los tres delitos mencionados, antes de continuar con las audiencias del control de acusación.