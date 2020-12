Flor Pablo, candidata a la primera vicepresidencia de la República por el Partido Morado, señaló este miércoles que ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, expresándole su indignación y preocupación frente al informe aprobado en la Comisión de Fiscalización respecto a las contrataciones en el Ministerio de Cultura y otros desde el 2018, vinculadas al caso Richard Swing.

“Le he enviado una carta porque no podemos permitir que el Congreso se acostumbre porque creo que esas malas costumbres y esos vicios que están cometiendo a lo largo de todo este proceso en muchos temas, peor que afectan derechos ciudadanos, que afectan honras de personas que comienzan a plantear acusaciones constitucionales sin ningún motivo”, afirmó en diálogo con Canal N.

La exministra de Educación detalló que el grupo de trabajo del Parlamento no le comunicó “en ningún momento” que estaba vinculada a la investigación, por lo que solicita la intervención de la Comisión de Ética respecto al trabajo que se ha realizado.

“Yo le he presentado a la presidenta del Congreso expresándole mi indignación, mi preocupación y señalándole lo que te estoy comentando, que no me han comunicado en ningún momento y pidiéndole que intervenga la Comisión de Ética a revisar el trabajo de los miembros de la comisión que votan a favor de un informe que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que están haciendo es una irresponsabilidad tremenda y claro, como en política nada es casualidad, definitivamente, aquí lo que quieren hacer es afectar candidaturas”, aseveró.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final presentado por el congresista Edgar Alarcón (Unión Por el Perú) en el que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra e inhabilitarlo hasta por diez años, tras la investigación sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, vinculados al caso Richard Swing.

El informe detalla que se habrían cometido “varios delitos de función ejecutados por el mismo exmandatario, exministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo”, por los presuntos delitos de peculado, colusión, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, falsedad genérica, entre otros.

Al respecto, Flor Pablo afirmó que no se ha respetado el debido proceso y cuestionó el informe por estar basado en “subjetividades”.

“Yo he revisado el informe y está sustentado sobre subjetividades, dice ‘se contrató', han establecido una identificación de personajes que, supuestamente, son amigos del expresidente y asumen que los ministros, en este caso yo, debí haber conocido y que ‘posiblemente’, y todo está en condicional de una manera absolutamente subjetiva”, criticó.

Finalmente, destacó que el informe “no tiene un nivel de objetividad para esclarecer la relación siquiera de responsabilidad” y con una “ligereza tremenda” plantea acusaciones constitucionales.