La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, iniciar diligencias preliminares contra los congresistas Flor Pablo Medina y Pasión Dávila Atanacio, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

Entre otros actos de investigación, la Procuraduría solicita la recepción de declaraciones de los presuntos implicados; asimismo que se recabe documentación del Congreso de la República y otras entidades vinculadas a los hechos denunciados.

De acuerdo con la denuncia periodística del dominical “Panorama”, los parlamentarios Pablo y Dávila habrían aprovechado sus viajes de semana de representación a Ayacucho y Puno, respectivamente, para realizar actividades político-partidarias en las que promovieron sus respectivas agrupaciones políticas.

“... los parlamentarios habrían utilizado recursos públicos, en semana de representación, para ejecutar actos político-partidarios en Ayacucho y Puno”, se lee en el documento de la PGE.

SE DEFIENDE

En el caso de la congresista no agrupada Flor Pablo, ella viajo a Ayacucho el 20 de marzo pasado para realizar actividades en dicha región pese a que fue elegida por Lima Metropolitana. La legisladora recibió un pasaje del Congreso con un costo de S/ 1.121 y participó en una actividad de promoción del partido Lo Justo.

Sin embargo, Pablo, exintegrante del Partido Morado, afirmó que su participación en eventos relacionados con el partido Lo Justo ocurrió después de su labor de supervisión legislativa en la región y durante la noche.

“Yo no fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad (…) del partido (…) Yo no creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas”, sostuvo.

Respecto a la solicitud de la Procuraduría, Flor Pablo escribió en la red social X: “He tomado conocimiento de que la PGE ha solicitado se me investigue. Me allano a toda investigación para evidenciar que siempre me he conducido con transparencia y en estricto respeto del uso de los recursos públicos. Por eso, antes de que se realice cualquier denuncia, solicité a la Comisión de Ética se me investigue de oficio”.

¿PASIÓN CON EL PUEBLO?

En tanto, el congresista Pasión Dávila del Bloque Magisterial, viajó a de Puno para formar parte de una reunión del partido ‘Todos con el Pueblo’, movimiento cercano al expresidente golpista Pedro Castillo.

“Nosotros vamos asistiendo (a las actividades de ‘Todo por el Pueblo’) cuando hay convocatorias en días no laborables”, dijo Dávila tratando de justificar su participación en un evento netamente político.

“No es correcto (usar los recursos públicos), por eso nosotros no hacemos esa actividad. Por eso, no hacemos. Esa fue sola una vez (que utilizó los recursos del Congreso), que coincidió”, agregó.