Foronda denuncia que votaron en su nombre por nuevo miembro del TC

La congresista del Frente Amplio María Elena Foronda denunció que votaron usando su nombre para que se elija al nuevo integrante del Tribunal Constitucional, Gonzalo Ortiz de Zeballos, pariente de Pedro Olaechea, cuando en realidad estaba protestando con los miembros de su bancada y de Nuevo Perú.

"Han primero como si hubiera votado la primera votación en verde y en esta segunda votación en ambar. Yo no he votado, señores, aquí se ha consolidado un fraude y aquí está la prueba, señores. Se ha realizado un voto que yo no he realizado, estoy indignada.", expresó. (VER DESDE EL MINUTO 12:55)

La parlamentaria Foronda responsabilizó al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y anunció que lo iba a denunciar ante el Ministerio Público.

"Responsabilizo directamente al presidente del Congreso por este tipo de actitudes fraudulentas que ponen en riesgo la seriedad y viabilidad del Congreso", manifestó.

"Estoy denunciando al presidente del Congreso ante la Fiscalía porque a mí ni a ningún congresista pueden suplantarnos en nuestra decisión de voto", agregó.