Francisco Távara Córdova, recién elegido integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tiene 73 años y asegura que no se aferrará al cargo cuando cumpla los 75 años como en su momento hizo Inés Tello.

También acusa una campaña de desprestigio de la izquierda caviar.

Existe una campaña de cuestionamientos a la elección de la JNJ...

Hay cuestionamientos que vienen de un sector determinado, que es bastante crítico con el sistema de justicia.

¿A qué sector hace referencia?

Me refiero al Instituto de Defensa Legal (IDL) que es de donde han venido las tachas y una ONG que tiene entre sus miembros a un integrante del IDL.

¿Es la izquierda caviar?

Sí, sí, sí, en efecto. Pero confío en la imparcialidad que ha tenido esta comisión diseñada en la Constitución.

Se dice que no se cumplió con los estándares mínimos de transparencia y publicidad...

Es exagerado tildar que no se reunieron los estándares. Por el contrario, sí hubo transparencia. Es más fácil criticar. Creo que esa izquierda caviar tiene abogados competentes y han debido asumir responsabilidades y presentarse al concurso.

La Misión Internacional de Observación (MIO) cuestiona también falta de transparencia...

Es falso. Falta de transparencia es cuando se hace de forma oculta. Se siguieron rigurosamente los pasos en la Constitución. Es temerario pretender cuestionar un concurso sin una base sólida y todo porque no les gusta a los señores de ese sector.

¿Pero podría llamarlos por su nombre o tiene algún problema?

No, no, no tengo ningún problema. Mire, yo soy de ideas progresistas, pero no se puede pensar supuestamente en ideas de izquierda y actuar sin consecuencia con esas ideas.

¿Qué quiere decir?

Hay gente que afirma ser de izquierda pero vive como cualquier persona de clase media alta o incluso mucho más.

¿Observa un componente ideológico que unifique a los miembros elegidos?

No. La mayoría son académicos. En mi caso, soy un funcionario que he sido presidente de la Corte Suprema. Fui jefe de la OCMA, del Poder Judicial y presidente del JNE y no lo hice mal. Pasé por esas duras pruebas en las que la mayor fiscalización la hace la prensa.

¿La actual JNJ mostró un sesgo ideológico a partir de sus decisiones?

A esta JNJ no la voy a juzgar, pero hay que ver que tuvo una bajísima performance en cuanto se refiere al nombramiento de titulares. No llegó ni siquiera a nombrar 500 titulares en sus 5 años entre jueces y fiscales. Tuvo otras prioridades.

¿Tener una baja performance y no cumplir los objetivos no hace ineficiente a esta JNJ?

En cuanto a eso, todas las instituciones del Estado tenemos el reto de mejorar nuestra eficiencia o eficacia. Hay que entender que era la primera experiencia que tenían los integrantes de la JNJ.

¿Patricia Benavides está bien suspendida?

Lo primero que debemos hacer es respetar las decisiones del Poder Judicial y de los organismos autónomos.

¿Se apresuraron en suspenderla?

No puedo contestar.

¿Rafael Vela y José Domingo Pérez, con lo que ha dicho Jaime Villanueva, o Pablo Sánchez, deberían estar suspendidos?

No podría pronunciarme sobre ello porque habría que conocer el tema. Soy un hombre de hechos. Para opinar hay que conocer a detalle. Sería una irresponsabilidad mía hacerlo.

¿Cuál es su evaluación del sistema de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público?

El principal problema que tenemos allí es el bajísimo porcentaje de titulares, de jueces titulares y fiscales titulares. En cuanto al MP, tenemos solamente 31.5% de titulares, eso quiere decir que el resto son provisionales. En el PJ casi el 60% están distribuidos entre provisionales y supernumerarios. Este es el principal reto que debe afrontar la JNJ.

¿Qué le parece Delia Espinoza como fiscal de la Nación?

No tengo ninguna referencia sobre ella.

¿No tiene referencias?

No.

Cuando la entrevistó la JNJ encontró en ella un aparente desbalance patrimonial...

Primera noticia para mí. Pero sí podría decirle que nosotros presentamos anualmente una declaración jurada patrimonial, que se publica en El Peruano y que es auditada por la Contraloría. Cada vez que se varía el patrimonio hay que explicarlo.

¿La JNJ que usted integrará va a tener criterios más rigurosos para la evaluación y ratificación de jueces y fiscales?

Sí. La media, hablando en términos estadísticos, para el proceso de selección y nombramiento de magistrados, va por cuatro meses. Y con este elevadísimo porcentaje de provisionalidad y supernumerarios en el caso del PJ, es un reto reducir los plazos de selección y nombramientos para darle una mayor titularidad al PJ y al MP.

¿Por qué será importante tener titulares?

Tendremos magistrados que gozarán de lo que es la inamovilidad, que es garantía. Y tiene que ver directamente con la autonomía e independencia.

¿A usted le gustaría ser el presidente de la JNJ?

Lo que quiero encontrar es un colegiado que esté ausente de personalismos, que haya una gran capacidad de trabajo en conjunto para poder avanzar.

Pero sobre la pregunta concreta, ¿le gustaría ser presidente de la JNJ?

No es que me gustaría.

Digamos, ¿se siente apto?

Sí, me considero que estoy apto para asumir ese reto con humildad y sencillez, pensando en el sistema de justicia y en contribuir en la mejora del sistema democrático de gobierno que tenemos.

Hubo una controversia con las edades en la JNJ. Usted tiene 73 años. Eso quiere decir que en dos años se iría de la JNJ ¿O se mantendrá?

Mire, tal vez no le guste a la señora (Inés Tello) que integra la JNJ que generó este problema. Yo tengo gran respeto por ella, pero yo no le voy a clavar ese problema a mí JNJ. Si el ordenamiento jurídico sigue igual y si el Tribunal Constitucional, que podría dilucidar en una sentencia este tema, lo digo así en ese contexto, me apartaré el mismo día que cumpla 75 años.

O sea, ¿cuando cumpla 75, en dos años, se retirará de la JNJ?

Así es, siempre confiando en Dios.

¿Cuánto cree que afectó a la JNJ esta controversia sobre Inés Tello?

Yo decía que creaba inseguridad jurídica. Ya parecía un juego. El Congreso decía una cosa. Iban a una sala constitucional. Le daba la contra al Congreso. Parecía un partido de fútbol. Pero creo que eso le ha quitado mucho tiempo a la JNJ, que pudo dedicarse a nombrar a más magistrados.

¿Esta nueva junta recuperará la imagen de la JNJ?

Sería un reto ganarse la legitimidad y confianza de la ciudadanía. No es sencillo. Nos creemos con la capacidad necesaria para recuperar o tener la legitimidad o confianza de la población y reiterar que seremos respetuosos de los principios de independencia de todos los organismos que conforman el sistema de justicia.

¿Bastaba el pronunciamiento de Servir para acabar con la controversia de la edad?

No. Esto rebasó e igual fue al Congreso y al PJ. A mí me enseñaron en un hogar donde hubo bastante disciplina, pero ese tema de la edad debió solucionarse de otra manera.

¿Por qué vías?

Si la Constitución no es clara, si la legislación no es clara y si hay dudas, para conservar la legitimidad creo que viene la parte ética, la parte deontológica. Hay temas ahí de los suplentes. Quiero ser tajante que yo no me aferraría a quedarme los cinco años. Si estoy en una institución con la cual estoy al 100% identificado, mi conducta no debe traer un problema.

¿Estuvo de acuerdo con la inhabilitación a los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez?

Fue una exageración del Congreso.

¿Por qué?

Tiene que haber un balance y equilibrio de poderes. Esto pudo decidirse por la vía constitucional. El Congreso debe zanjar el tema con una norma.

¿Se puede hacer algo con jueces y fiscales que liberan delincuentes?

Creo que uno de los principales problemas que afronta el país es la inseguridad y eso exige mano firme de jueces y fiscales.

¿Pero la JNJ puede hacer algo para sancionar a jueces y fiscales?

Eso no. El PJ y el MP tienen a la Autoridad Nacional de Control. Si una libertad es indebida, existen los mecanismos de control.

¿Cómo evalúa la gestión del expresidente del JNE Jorge Salas Arenas?

Es una pregunta difícil. No podría juzgarlo.

¿Se debió acceder a las listas electorales para acabar con la controversia del fraude electoral?

Me excuso de responder esa pregunta.

¿Cuántas llamadas tuvo con el señor César Hinostroza?

Solo dos minillamadas.

¿Cuál era su relación con él?

Él trabajaba en el área penal y yo en la civil. Trabajábamos en áreas diferentes.

¿Esta JNJ está a la medida del Congreso?

Es falso. No he visitado el Congreso desde hace más de un año y no he tenido contacto con ningún congresista.

Francisco Távara Córdova

Abogado. Estudió derecho y cuenta con una maestría por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, es egresado de otra maestría con mención en Política Jurisdiccional por la PUCP. Fue presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Se desempeñó como jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Entre 2012 y 2016 fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones.